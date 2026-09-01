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Царьград

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РСЧС предупредила о сильном ветре на Ямале 2 сентября

РСЧС предупредила о сильном ветре на Ямале 2 сентября

На Ямале 2 сентября прогнозируются сильные ветра порывами до 22 м/с в Надымском, Ямальском и Тазовском районах.

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