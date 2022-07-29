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Боррель: ЕС в будущем прекратит закупать российский газ

Боррель: ЕС в будущем прекратит закупать российский газ

Европа постепенно откажется от всех видов топлива, которое покупает в России, в том числе и от газа, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу TVE.

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