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Мировое обозрение

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В Таиланде нашли «дьявольский цветок» без хлорофилла — растёт на высоте 1 км и под угрозой

В Таиланде нашли «дьявольский цветок» без хлорофилла — растёт на высоте 1 км и под угрозой

В национальном парке Тхонг Пха Пхум на западе Таиланда ботаники обнаружили растение, которое словно сошло со страниц мрачной фантастики.

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