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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев остается советником «Пари НН»: «Сотрудничество очень полезно для клуба. Олег Иванович знает все про футбол» 

Романцев остается советником «Пари НН»: «Сотрудничество очень полезно для клуба. Олег Иванович знает все про футбол» 

70-летний экс-тренер «Спартака» и сборной России сотрудничает с нижегородцами с декабря 2023 года. «Мы продолжаем взаимодействовать с Олегом Ивановичем, который дает нам советы.

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