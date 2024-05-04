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Живая Кубань

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У родственников погибшего участника СВО на Кубани пытаются забрать наследство

У родственников погибшего участника СВО на Кубани пытаются забрать наследство

У родственников погибшего участника СВО на Кубани пытаются забрать наследствоИмущество погибшего на СВО жителя Кубани, которое должны по закону получить в наследство его родственники, пытаются отнять третьи лица.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Опять только Бастрыкин борется за справедливость! Где же России тысячи Бастрыкиных взять во все силовые ведомства и в руководство властью. Пока Бастрыкин  не берет что либо под свой надзор, ничего не делается или делается во вред России и русскому народу!!!
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