У родственников погибшего участника СВО на Кубани пытаются забрать наследство

Леонид Никитин

Опять только Бастрыкин борется за справедливость! Где же России тысячи Бастрыкиных взять во все силовые ведомства и в руководство властью. Пока Бастрыкин не берет что либо под свой надзор, ничего не делается или делается во вред России и русскому народу!!!