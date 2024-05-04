У родственников погибшего участника СВО на Кубани пытаются забрать наследство

У родственников погибшего участника СВО на Кубани пытаются забрать наследствоИмущество погибшего на СВО жителя Кубани, которое должны по закону получить в наследство его родственники, пытаются отнять третьи лица.
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