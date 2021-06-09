Проверка показала: дома в Чите и Улан-Удэ к отопительному сезону готовят формально

Такие проблемы выявились как в Чите, так и в Улан-Удэ. При этом обе столицы двух дальневосточных регионов традиционно являются самыми проблемными с точки зрения энергоснабжения, аварийности теплосетей и экологической обстановки в зимний период.
Такие проблемы выявились как в Чите, так и в Улан-Удэ. При этом обе столицы двух дальневосточных регионов традиционно являются самыми проблемными с точки зрения энергоснабжения, аварийности теплосетей и экологической обстановки в зимний период.
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