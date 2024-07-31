ASML будет освобождена от новых правил США в отношении экспорта в Китай

Нидерландский производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности ASML избежит дальнейших ограничений в отношении экспорта технологии для производства чипов в Китай, сообщило 31 июля агентство Reuters, ссылаясь на источники.
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