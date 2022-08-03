Джо Байден виступає на церемонії підписання другого виконавчого укаау про захист права на аборт, Білий дім, 3 серпня 2022 року Байден підписав другий виконавчий указ про захист права на аборт Президент підписав указ через день після того, як виборці у Канзасі відкинули спробу місцевих законодавців суттєво обмежити доступ до проведення абортів Президент Джо Байден […] Сообщение Байден підписав другий виконавчий указ про захист права на аборт появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.