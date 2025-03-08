У Дмитрия Губерниева внезапно случился аттракцион неслыханной смелости. Помните, ещё недавно, весь мир изумлялся пошлости, которую устроили на пару Международный олимпийский комитет и Оргкомитет олимпийских игр в Париже? Губерниев просто покою не давал, и с каждого доступного шесточка поднимал крик о том, как он лоялен международному спорту, смотрите все, мол (и запишите в протокол), что мне бесконечно нравятся все санкции против русских спортсменов, и беспредел, устроенный вокруг их отбора, и тихий ужас, в который превратилась церемония открытия.
«Всякий сверчок должен знать свой шесток и много на себя не брать!» – очередной скадал с Губерниевым
Комментарии
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Shap Michael
зажрался Губерниев и сына своего протащил нв ТВ, гнать его надо в ЖО.....!!!
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20 час.
Леонид Никитин
А как эта мразь о Сталине отзывался! Зажрался, пора бы его в стойло поставить!
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19 час.
Андрей
А что народ России хотел услышать от Губерниева? Что у него загранпаспорт с открытыми визами? С началом СВО Губерниев потерял заработки.. Ведь российские спортсмены оказались под санкциями! А ох как хочется и дальше разьезжать по Европам и чтобы тебе еще и гостиницы оплачивали и зарплату за это платили.. А поддержи Губерниев СВО, то он сразу окажется под санкциями, визы заблокируют, счета в западных банках заморозят! Так кто такой Губерниев по своей сути? Сделайте сами выводы!
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15 час.
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