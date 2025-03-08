«Всякий сверчок должен знать свой шесток и много на себя не брать!» – очередной скадал с Губерниевым

Андрей

А что народ России хотел услышать от Губерниева? Что у него загранпаспорт с открытыми визами? С началом СВО Губерниев потерял заработки.. Ведь российские спортсмены оказались под санкциями! А ох как хочется и дальше разьезжать по Европам и чтобы тебе еще и гостиницы оплачивали и зарплату за это платили.. А поддержи Губерниев СВО, то он сразу окажется под санкциями, визы заблокируют, счета в западных банках заморозят! Так кто такой Губерниев по своей сути? Сделайте сами выводы!