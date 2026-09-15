В Новороссийске проходят учебные стрельбы по отражению атак БПЛА

В Новороссийске проходят учебные стрельбы по отражению атак БПЛА15 сентября 2026 года в акватории морского порта Новороссийск дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проводят учения с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.