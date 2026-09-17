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Газета.ру

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Жительница Тюмени разбилась, упав с балкона во время пожара

Жительница Тюмени разбилась, упав с балкона во время пожара

В Тюмени девушка разбилась, выпав из окна во время пожара. Об этом стало известно изданию 72.ru.Пожар воозник утром 17 сентября на девятом этаже дома №117 на улице Новоселов.

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