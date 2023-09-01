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Прогноз Россия — Египет 7 и 11 сентября: коэффициенты и ставки, кто победит в матчах

Прогноз Россия — Египет 7 и 11 сентября: коэффициенты и ставки, кто победит в матчах

Сборная России в международное окно проведет очередные товарищеские матчи. На этот раз ее соперниками станут олимпийская сборная Египта и национальная сборная Катара.

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