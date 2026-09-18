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«А7» зарегистрировала программу облигаций на 200 млрд рублей

«А7» зарегистрировала программу облигаций на 200 млрд рублей

Максимальный объем программы облигаций ООО «А7» составит 200 млрд рублей или эквивалент в иностранной валюте, облигации будут размещаться сроком до 10 лет.

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