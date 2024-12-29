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Русская весна

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Гренландия — это часть Северной Америки, — экс-посол США в Дании (ВИДЕО)

Гренландия — это часть Северной Америки, — экс-посол США в Дании (ВИДЕО)

Бывший посол США в Дании Карла Сандс заявила, что Гренландия — это часть Северной Америки. По словам экс-дипломата, идея о том, что Дания, которая не способна защитить даже свои границы, сможет обеспечить безопасность Гренландии, выглядит нелепо.

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