Бывший посол США в Дании Карла Сандс заявила, что Гренландия — это часть Северной Америки. По словам экс-дипломата, идея о том, что Дания, которая не способна защитить даже свои границы, сможет обеспечить безопасность Гренландии, выглядит нелепо.