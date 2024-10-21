Синоптик посоветовал не спешить с заменой автомобильной резины

Столичным автомобилистам рано задумываться о смене резины. В течение ближайшей недели температура воздуха будет превышать климатическую норму октября на 2–5 градусов, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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