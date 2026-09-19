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Новости Брянска

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В Брянской области завершился второй день голосования на выборах губернатора: явка составила 68,30 %

В Брянской области завершился второй день голосования на выборах губернатора: явка составила 68,30 %

Общая явка избирателей в Брянской области за два дня голосования составила 68,30%, в большинстве районов региона показатель превысил 50%.

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