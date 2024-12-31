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Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс»

Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс»

Российский вратарь «Фориды» Сергей Бобровский признан второй матча против «Рейнджерс» (3:5).Российский вратарь «Фориды» Сергей Бобровский признан второй матча против «Рейнджерс» (3:5).

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