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Bloomberg: США и ЕС поспорили из-за конфискации российских активов

Bloomberg: США и ЕС поспорили из-за конфискации российских активов

На Западе готовятся переступить Рубикон – изъять замороженные российские активы. Однако этот трудный и щекотливый вопрос пока что не помогает коалиции, а наоборот сеет разногласия и споры между союзниками.

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