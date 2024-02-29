Bloomberg: США и ЕС поспорили из-за конфискации российских активов

На Западе готовятся переступить Рубикон – изъять замороженные российские активы. Однако этот трудный и щекотливый вопрос пока что не помогает коалиции, а наоборот сеет разногласия и споры между союзниками.
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