Кофеин как средство для улучшения памяти: мнение врача Александра Мясникова Ирина ВальковаВрач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о том, что кофеин может положительно влиять на память.