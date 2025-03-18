Кофеин как средство для улучшения памяти: мнение врача Александра Мясникова Ирина ВальковаВрач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о том, что кофеин может положительно влиять на память.
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