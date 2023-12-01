ФСБ: задержанный в Рязанской области устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево

Пресс-служба ФСБ России сообщила, что задержанный в Рязанской области мужчина по делу о подрыве железнодорожных путей также подозревается в организации атаки четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром Дягилево.
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