Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

В тайных переговорах с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщила газета Politico.
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