Оптикой (дронами на оптоволокне) мы хохлов конечно сделали. Наверное впервые обогнали их в техническом прогрессе.
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Оптикой (дронами на оптоволокне) мы хохлов конечно сделали. Наверное впервые обогнали их в техническом прогрессе.
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