Происшествия

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В Перми оперативники раскрыли кражи из магазинов электроники

В октябре текущего года в отдел полиции с заявлением о краже обратился сотрудник одного из сетевых магазинов сотовой связи города.

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