В Караганде определены чемпионы Казахстана по ММА

В весе до 93 кг золото завоевал Максим Самцов из Темиртау, мастер спорта международного класса, член национальной сборной Казахстана по пауэрлифтингу, чемпион мира и призёр Азии по грепплингу, джиу-джитсу и пауэрлифтингу.
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