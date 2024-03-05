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Сайт города Караганды

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В Караганде определены чемпионы Казахстана по ММА

В Караганде определены чемпионы Казахстана по ММА

В весе до 93 кг золото завоевал Максим Самцов из Темиртау, мастер спорта международного класса, член национальной сборной Казахстана по пауэрлифтингу, чемпион мира и призёр Азии по грепплингу, джиу-джитсу и пауэрлифтингу.

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