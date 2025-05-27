Массовый смартфон AQPhone M11 на отечественной «Ред ОС М» обойдётся в 19 тыс. руб.

Российский разработчик программных продуктов «Ред софт» и производитель мобильных решений полного цикла «ТП Лабс» объявили о начале продаж смартфона AQPhone M11, который работает под управлением мобильной операционной системы «Ред ОС М».
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