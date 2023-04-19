Dooralei

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Ёщё бы посчиталин количество волос и прыщей на попе🤪😝Актриса Рэйчел Ма...
  • Oltaviro Oltaviro
    Леблядь - это состояние души!Кристина Асмус пр...
  • Андрей Кирсанов
    Просто у обоих типично крестьянское, мужицкое лицо, жителя просторов России, таких физиономии, на самом деле миллионы.Преснякова и Григ...

Возлюбленный Ефременковой Мондезир прокомментировал ее нежелание сохранить семью

Возлюбленный Ефременковой Мондезир прокомментировал ее нежелание сохранить семью

Он отметил, что делал попытки возобновить отношения, однако они не увенчались успехом. Фото: Юлия Ефременкова/ Telegram Возлюбленный звезды телестройки «Дом-2» Юлии Ефременковой Мондезир Свет-Амур прокомментировал ее нежелание сохранить семью.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх