Возлюбленный Ефременковой Мондезир прокомментировал ее нежелание сохранить семью

Он отметил, что делал попытки возобновить отношения, однако они не увенчались успехом. Фото: Юлия Ефременкова/ Telegram Возлюбленный звезды телестройки «Дом-2» Юлии Ефременковой Мондезир Свет-Амур прокомментировал ее нежелание сохранить семью.