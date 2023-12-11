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Мировое обозрение

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Истребитель F-16 ВВС США упал в Желтое море

Истребитель F-16 ВВС США упал в Желтое море

Американский многоцелевой истребитель F-16 (с) архивное фото.  Многоцелевой истребитель F-16 контингента американских войск в Южной Корее потерпел крушение над акваторией Желтого моря во время учебно-тренировочного полёта.

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