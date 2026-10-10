Чёрный октябрь 93-го: Ельцин расстрелял Россию без олигархов

Сергей Бабурин: У Коржакова был патрон, предназначавшийся мне Ирина Мишина Октябрьский мятеж в Москве, 1993 год (Фото: Александр Неменов/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Бабурин Трагические события октября 1993 года, которые закончились расстрелом Дома Советов и человеческими жертвами, КПРФ отметила в Москве согласованным митингом.
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Ельцина повесить было мало.
Для того, чтобы было как в Китае, нужно быть... китайцами.
Ничего не изменилось с тех пор
Коммунистический майдан Руцкого и Хасбулатова сумели остановить Ельцин и Грачёв, а вот нынешние правители остановить майдан в Киеве 2014 года не сумели.
Руцкой и Хасбулатов - коммуно-фашистские мрази, это Зеленский образца 1993 года для России. Если бы Ельцин и Грачёв 3-4 октября 1993 года отдали бы Россию на откуп этих субчиков, никакой независимости России не состоялось бы.
мразь полнейшая,из за этой твари алкашной, столько народу погибло,рощения этой суки не буде ни когда,как бы к ней не относилось,,,,правительство во главе с гарантом
я вот удивляюсь как народ еще голосует за коммунистов,партия себя похоронила когда предала свой народ та самая руководящая и направляющая во всем,и вобще все началось когда царя скинули троцкого с лениным запад подсунул и все как по сценарию,все руководители засланные казачки агенты