Чёрный октябрь 93-го: Ельцин расстрелял Россию без олигархов

Сергей Бабурин: У Коржакова был патрон, предназначавшийся мне Ирина Мишина Октябрьский мятеж в Москве, 1993 год (Фото: Александр Неменов/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Бабурин Трагические события октября 1993 года, которые закончились расстрелом Дома Советов и человеческими жертвами, КПРФ отметила в Москве согласованным митингом.