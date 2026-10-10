БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чёрный октябрь 93-го: Ельцин расстрелял Россию без олигархов

Чёрный октябрь 93-го: Ельцин расстрелял Россию без олигархов

Сергей Бабурин: У Коржакова был патрон, предназначавшийся мне Ирина Мишина Октябрьский мятеж в Москве, 1993 год (Фото: Александр Неменов/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Бабурин Трагические события октября 1993 года, которые закончились расстрелом Дома Советов и человеческими жертвами, КПРФ отметила в Москве согласованным митингом.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Лихачев
Владимир Лихачев

Руцкой и Хасбулатов - коммуно-фашистские мрази, это Зеленский образца 1993 года для России. Если бы Ельцин и Грачёв 3-4 октября 1993 года отдали бы Россию на откуп этих субчиков, никакой независимости России не состоялось бы.

Профиль пользователя Igor Drozdov
Igor Drozdov

я вот удивляюсь как народ еще голосует за коммунистов,партия себя похоронила когда предала свой народ та самая руководящая и направляющая во всем,и вобще все началось когда царя скинули троцкого с лениным запад подсунул и все как по сценарию,все руководители засланные казачки агенты