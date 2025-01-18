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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хусанов взял в «Ман Сити» 45-й номер и уже провел первую тренировку. Презентация пройдет в понедельник

Хусанов взял в «Ман Сити» 45-й номер и уже провел первую тренировку. Презентация пройдет в понедельник

Телеграм-канал O’zbekiston Legionerlari опубликовал фотографии с новой футболкой защитника. 20-летний игрок взял 45-й номер.

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