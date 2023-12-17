Опубликовал Константин Калачев Вот новость из все более типичных для России: «На рынке Садовод в Москве накануне едва не произошло массовое побоище.
Мигрантов еле усмирила Росгвардия – и это в Москве!
Комментарии
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Александр Дамиров
Гнать чурок из страны.
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1 д.
Аршак Меликджанян
ЭТО нападение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ, по хорошему должно было быть применено оружие на поражение, пару случаев и таких случаев не будет в принципе.
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1 д.
Александр Рожков
Нельзя быть такими жестокими. Надо быть терпимыми.... Всяко бывает. Они наши граждане.... По первости отъебошить дубинками.... Да как следует отъебошить!
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20 час.
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