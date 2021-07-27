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Как не постареть за одно лето: шесть эффективных и приятных способов заботы о себе

Как не постареть за одно лето: шесть эффективных и приятных способов заботы о себе

Если в 20 лет выгоревшие волосы соломенного цвета в сочетании с бронзовым загаром делают девушку невероятной красоткой, то после 30 неконтролируемое пребывание на солнце чревато буквально соломой на голове, пигментными пятнами и уставшей кожей.

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