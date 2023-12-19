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Просьба погибшего в Марьинке русского бойца будет исполнена: Шойгу дал ясный приказ

Просьба погибшего в Марьинке русского бойца будет исполнена: Шойгу дал ясный приказ

Министр обороны России приказал исполнить просьбу Романа Рудакова, надпись которого нашли в МарьинкеСергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Романа Рудакова, русского бойца, погибшего в текущем году в зоне проведения специальной операции.

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