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Как содержать экзотическое животное в домашних условиях? Красноухая черепаха

Как содержать экзотическое животное в домашних условиях? Красноухая черепаха

Красноухие черепахи относятся к семейству пресноводных черепах. Их способность приспосабливаться к самым «суровым» жизненным условиям (стоячие или малопроточные водоёмы, довольно низкие температуры и скудное питание) позволила им с успехом расселиться на обширных территориях, далеко за пределами своего естественного ареала на юго-востоке США.

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