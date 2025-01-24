Будущее интернета. Что такое интернет?

Интернет можно рассматривать с разных сторон. Технологически — это центры обработки данных (цоды), сайты, приложения, сервисы, опорные сети, кабельные разводки, маршрутизаторы, операторы, точки доступа, клиентские компьютеры и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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