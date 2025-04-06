Оскар Пиастри: Я обогнал бы Ферстаппена, если.McLarenГонщик McLaren Оскар Пиастри после финиша Гран При Японии рассказал о том, что на Сузуке очень важна стартовая позиция на трассе, и если бы он квалифицировался выше, то смог бы побороться с Максом Ферстаппеном за победу.
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