Колумбия может объединиться с Мексикой, Панамой, Кубой и Венесуэлой Соединенным Штатам угрожает война со странами Латинской Америки из-за агрессивной политики Вашингтона, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
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