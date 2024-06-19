Нерыночные отношения: почему в Калининграде может исчезнуть самый известный уличный торг

В Калининграде может прекратить существование самый известный в городе блошиный рынок. Там продают антиквариат и вещи, связанные с бытовой историей бывшего Кенигсберга – все это пользуется спросом у туристов.
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