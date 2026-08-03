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Эдуард Россель рассказал, как из беспризорника превратился в главу промышленной кузницы России

Эдуард Россель рассказал, как из беспризорника превратился в главу промышленной кузницы России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа, ФедералПресс. Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель дал откровенное интервью, в котором рассказал о своем пути от беспризорника до главы региона, о значении единства для Урала и о том, почему «Единая Россия» стала для него партией, способной остановить развал страны.

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