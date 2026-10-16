В Российской империи вопрос о самой дорогой форме не стоял: все знали, что это кавалергарды. Офицер лейб-гвардии Кавалергардского полка шил мундиры, кирасу, каску с орлом и парадный вальтрап за свой счёт и за год тратил на службу сумму, которая многократно превышала жалованье.