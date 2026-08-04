Экономист объяснил необходимость национализации угольной отрасли РФ За январь – май 2026 года совокупный убыток компаний угольной отрасли сократился на 9,6%, до 123 миллиардов рублей.
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Экономист объяснил необходимость национализации угольной отрасли РФ За январь – май 2026 года совокупный убыток компаний угольной отрасли сократился на 9,6%, до 123 миллиардов рублей.
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