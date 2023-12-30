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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей

«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей

Это четвертая победа команды тренера Андрея Разина в пяти последних играх. На данный момент «Металлург» занимает первое место в таблице Востока, набрав 63 очка в 46 играх.

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