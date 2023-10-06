Теннисистка Петрова заявила, что Медведев далеко отпустил Синнера на тай-брейках

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады - 2012 Надежда Петрова высказалась о поражении Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Пекине.
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