Гонконгцы сняли брони с Азии и пошли на штурм Хабаровского края

Жители Гонконга массово выбирают Хабаровский край для своих поездок на отдых. Гости из этого азиатского мегаполиса с заметным энтузиазмом знакомятся с дальневосточным регионом России, активно снимая происходящее на камеры и делая множество фотографий.
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