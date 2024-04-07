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Мирошник: Запад радостно прикрывает теракты киевского режима

Мирошник: Запад радостно прикрывает теракты киевского режима

Страны Запада радостно прикрывают теракты, которые совершает киевский режим, однако возмездие за все сделанное обязательно наступит, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».

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