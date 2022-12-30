Медвежий угол

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НАТО и расширение: а, собственно, куда?

НАТО и расширение: а, собственно, куда?

Привыкший год тому назад к чуть ли не ежедневным разговорам по телефону с Владимиром Путиным и оставшийся с началом СВО без этой привилегии (что стало поводом для сатирических мемов) президент Франции Эмманюэль Макрон не оставляет попыток вернуть расположение своего российского коллеги, а заодно выделиться на фоне остальных европейских лидеров, и прежде всего бундесканцлера Олафа Шольца, бездарно профукавшего международный авторитет и лидерство Германии в Евросоюзе, так кропотливо, годами нарабатываемое его предшественниками.

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