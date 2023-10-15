Работа над темпом и интенсивностью: как сборная России готовится к товарищескому матчу с Кенией

Сборная России по футболу прибыла в Анталью, где проведёт товарищеский матч с коллективом из Кении. В Турцию не полетел защитник «Ростова» Максим Осипенко, также ранее расположение команды из-за простуды покинул его одноклубник Даниил Уткин.