Работа над темпом и интенсивностью: как сборная России готовится к товарищескому матчу с Кенией

Сборная России по футболу прибыла в Анталью, где проведёт товарищеский матч с коллективом из Кении. В Турцию не полетел защитник «Ростова» Максим Осипенко, также ранее расположение команды из-за простуды покинул его одноклубник Даниил Уткин.
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