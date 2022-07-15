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Агент Миранчука: «У нас минимум раз в неделю кто-то пишет про Алексея, Кокорина, Головина. Постоянно что-то вбрасывают, раскручивают и поднимают волну»

Агент хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука высказался о ситуации с игроком. Ранее главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини допустил, что футболиста могут выставить на трансфер.

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