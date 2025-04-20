Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с праздником Пасхи

Дорогие нижегородцы! От всей души поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Для православных людей Воскресение Христово — это время, когда скорби и печали уходят на второй план, а главными становятся вера в добро и справедливость, стремление проявить свои лучшие человеческие качества.