Ненависть отдельных стран к Армении — это их ненависть к самим себе: Саркис Цатурян

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Армянский вопрос — единственная тема, по которой Россия, Украина, Турция, Азербайджан и Израиль вместе взятые имеют общую и проверенную временем позицию, написал в своем телеграм-канале автор книги «Армянская мечта» Саркис Цатурян.
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