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  • Е Пронина
    хорощо бы и из России всех их вывезли))Израиль эвакуиров...
  • федор
    Мандовоха и смотрительница щелей , да ты действительно тупая . Мразота кто ещё слушает мнение такой дуры как ты . Мра...Европа и США не п...
  • Алина
    Не удивительно, что  так рассуждает  политически  безграмотная  женщина.Ей бы  подошло  утки разносить по палатам, а ...Европа и США не п...

Ненависть отдельных стран к Армении — это их ненависть к самим себе: Саркис Цатурян

Ненависть отдельных стран к Армении — это их ненависть к самим себе: Саркис Цатурян

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Армянский вопрос — единственная тема, по которой Россия, Украина, Турция, Азербайджан и Израиль вместе взятые имеют общую и проверенную временем позицию, написал в своем телеграм-канале автор книги «Армянская мечта» Саркис Цатурян.

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