Daily Mail: «часы смерти» могут точно предсказывать продолжительность жизни

Веб-сайт «Часы смерти» на основе искусственного интеллекта стал предсказывать продолжительность жизни пользователей до секунды, опираясь на данные о возрасте, поле, антропометрические показатели и привычки образа жизни, пишет Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии