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Daily Mail: «часы смерти» могут точно предсказывать продолжительность жизни

Daily Mail: «часы смерти» могут точно предсказывать продолжительность жизни

Веб-сайт «Часы смерти» на основе искусственного интеллекта стал предсказывать продолжительность жизни пользователей до секунды, опираясь на данные о возрасте, поле, антропометрические показатели и привычки образа жизни, пишет Daily Mail.

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